Супруга Михаила Ефремова про инцидент с нетрезвым актером в Пулково: "Шутка, которую многие не поняли"
На днях Михаил Ефремов попал в неприятную ситуацию, подробности которой сейчас распространяются в интернете. Супруга актера София Кругликова решила прокомментировать инцидент с нетрезвым мужем в Пулково.
В разговоре с журналистами избранница знаменитости заявила, что у него есть талант, благодаря которому сотрудники аэропорта Пулково вместе с представителями прессы действительно поверили, что Михаил Ефремов находился на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос корреспондента о том, получилось ли у артиста сесть на другой рейс, супруга не дала конкретного ответа.
Как считает София Кругликова, ее муж является удивительным актером. Она также добавила, что весь инцидент с участием якобы нетрезвого режиссёра - всего лишь шутка, которую многие не поняли, о чем сообщает Инфореактор.
В разговоре с журналистами избранница знаменитости заявила, что у него есть талант, благодаря которому сотрудники аэропорта Пулково вместе с представителями прессы действительно поверили, что Михаил Ефремов находился на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос корреспондента о том, получилось ли у артиста сесть на другой рейс, супруга не дала конкретного ответа.
Как считает София Кругликова, ее муж является удивительным актером. Она также добавила, что весь инцидент с участием якобы нетрезвого режиссёра - всего лишь шутка, которую многие не поняли, о чем сообщает Инфореактор.