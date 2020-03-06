Анастасия Решетова после рождения ребенка хочет вернуть себе прежнюю фигуру





Анастасия Решетова общается с поклонниками, используя временные публикации. Она предложила пользователям возможность задавать вопросы о своей жизни. Кто-то из фолловеров поинтересовался питанием невесты Тимати, в частности тем, насколько оно является правильным. Модель ответила, что пока не придерживается диеты, однако призналась, что уже пора было бы, так как хочет восстановить стройную точеную фигурку, которой она обладала до беременности. Однако, по ее мнению, для этого не обойтись без спорта. Решетова поделилась, что в данное время весит 63 кг.Модель также опубликовала свои ответы на другие вопросы подписчиков. В частности, няню для сына Ратмира знаменитость вызывает только по необходимости, когда должна срочно решить какие-то дела. Поскольку та живет неподалеку, то может прийти через 10 минут. Сын спит не с родителями, а в своей кроватке, но под утро иногда они берут его к себе.Решетова рассказала, что они с Тимати вместе решили не скрывать лицо сына в Сети. Модель считает себя «мягкой» по натуре, а не строгой. Чтобы защитится от коронавируса в случае эпидемии в столице, готова сидеть с сыном дома.