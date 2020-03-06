Психолог предрёк звёздам «Дом-2» Яббарову и Голд расставание
Накануне вышел последний номер журнала «Дом-2» в печатном виде. В нём Александр Кинжинов, участник финала телешоу «Битва экстрасенсов», озвучил своё мнение по поводу будущего в паре Анастасии Голд и Ильи Яббарова.
В своём интервью известный психолог, дошедший до финала в одном из телевизионных сезонов «Битвы экстрасенсов», ответил на многие вопросы читателей, а также дал свой прогноз о том, сколько времени будут длиться отношения участников телестройки Ильи и Насти.
Со слов Александра Кинжинова, Анастасия Голд не является той единственной, с которой Илье Яббарову предначертано провести всю жизнь душа в душу. При этом специалист выразил своё мнение, что девушка вряд ли родит своему возлюбленному ребёнка.
«Илья найдёт свою любовь, но это произойдёт не скоро», – поделился с читателями Александр Кинжинов.
Напомним, что в конце февраля Илья Яббаров поделился с участниками телестройки радостной новостью, что его возлюбленная Анастасия Голд находится в интересном положении. Большинство восприняло это, как очередную шутку.
В своём интервью известный психолог, дошедший до финала в одном из телевизионных сезонов «Битвы экстрасенсов», ответил на многие вопросы читателей, а также дал свой прогноз о том, сколько времени будут длиться отношения участников телестройки Ильи и Насти.
Со слов Александра Кинжинова, Анастасия Голд не является той единственной, с которой Илье Яббарову предначертано провести всю жизнь душа в душу. При этом специалист выразил своё мнение, что девушка вряд ли родит своему возлюбленному ребёнка.
«Илья найдёт свою любовь, но это произойдёт не скоро», – поделился с читателями Александр Кинжинов.
Напомним, что в конце февраля Илья Яббаров поделился с участниками телестройки радостной новостью, что его возлюбленная Анастасия Голд находится в интересном положении. Большинство восприняло это, как очередную шутку.