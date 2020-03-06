Психолог предрёк звёздам «Дом-2» Яббарову и Голд расставание





В своём интервью известный психолог, дошедший до финала в одном из телевизионных сезонов «Битвы экстрасенсов», ответил на многие вопросы читателей, а также дал свой прогноз о том, сколько времени будут длиться отношения участников телестройки Ильи и Насти.Со слов Александра Кинжинова, Анастасия Голд не является той единственной, с которой Илье Яббарову предначертано провести всю жизнь душа в душу. При этом специалист выразил своё мнение, что девушка вряд ли родит своему возлюбленному ребёнка., – поделился с читателями Александр Кинжинов.Напомним, что в конце февраля Илья Яббаров поделился с участниками телестройки радостной новостью, что его возлюбленная Анастасия Голд находится в интересном положении. Большинство восприняло это, как очередную шутку.