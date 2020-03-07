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Renault Duster для рынка России получит обновленный дизайн

Представленный в России Renault Duster получит обновленный дизайн. Производитель намерен добиться лучших показателей аэродинамики за счет уменьшения угла наклона лобового стекла, что придаст модели более агрессивный внешний вид.

В Бразилии уже представлен Renault Duster нового поколения, а эксперты предположили, что именно этот вариант можно ожидать и для России. Внешне модель напоминает европейскую версию. В частности, она имеет массивный дизайн, С-образные передние фары и уменьшенный наклон лобового стекла. Обновленное транспортное средство выглядит агрессивнее, а доступная на бразильском рынке модель имеет также увеличенный дорожный просвет. В салоне Renault Duster тоже изменился: появилась современная приборная панель с 8-дюймовым мультимедийным центром, поддерживающая Android Auto и Apple Carplay. На экран можно вывести изображения со всех четырех камер, демонстрирующие полный обзор вокруг авто. Его оснастили в том числе системой предупреждения о нахождении в мертвой точке. Передние сиденья получили повышенный комфорт, а также была обновлена система кондиционирования.

Версия для Бразилии поставляется с 1,6-литровым “атмосферником” мощностью 118 или 120 л.с. Ожидается, что позже производитель начнет поставки турбированной версии с полным приводом. Новинка стоит 15,7-19,2 тыс. долларов в зависимости от комплектации. До сих пор неизвестна дата выхода обновленного Renault Duster в России.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:15

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