Renault Duster для рынка России получит обновленный дизайн





В Бразилии уже представлен Renault Duster нового поколения, а эксперты предположили, что именно этот вариант можно ожидать и для России. Внешне модель напоминает европейскую версию. В частности, она имеет массивный дизайн, С-образные передние фары и уменьшенный наклон лобового стекла. Обновленное транспортное средство выглядит агрессивнее, а доступная на бразильском рынке модель имеет также увеличенный дорожный просвет. В салоне Renault Duster тоже изменился: появилась современная приборная панель с 8-дюймовым мультимедийным центром, поддерживающая Android Auto и Apple Carplay. На экран можно вывести изображения со всех четырех камер, демонстрирующие полный обзор вокруг авто. Его оснастили в том числе системой предупреждения о нахождении в мертвой точке. Передние сиденья получили повышенный комфорт, а также была обновлена система кондиционирования.Версия для Бразилии поставляется с 1,6-литровым “атмосферником” мощностью 118 или 120 л.с. Ожидается, что позже производитель начнет поставки турбированной версии с полным приводом. Новинка стоит 15,7-19,2 тыс. долларов в зависимости от комплектации. До сих пор неизвестна дата выхода обновленного Renault Duster в России.