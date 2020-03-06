Новый кроссовер FAW Bestune T77 Pro появится в автосалонах дилеров 7-го марта 2020 года





Новый легковой автомобиль с несущим кузовом достигает в длину более 4,5 метра, в ширину – 1,8 метра и 1,6 – в высоту. Модель оснащена мощным турбированным 1,5-литровым мотором с отдачей в 169 лошадиных сил, что отличается от предыдущего флагмана T77 с 1,2-литровым двигателем на 143 л. с. Кроме того, для безупречного управления паркетником как в городе, так и на бездорожье разработчики установили пятиступенчатую механическую коробку передач с функцией скоростного «бота» на 7 положений.Информаторы отметили технический функционал панели управления в салоне. Компания FAW предусмотрела климат-контроль, автоматическую систему аварийного тормоза, «круиз-контроль» с самостоятельной адаптацией, а также клавишу запуска двигателя. Внешние характеристики автомобиля тоже порадуют будущих водителей. Салон Bestune T77 Pro, полностью обшитый натуральной кожей, стеклянный широкий люк и 18-ти дюймовые диски свидетельствуют о премиум-сегменте авто и создают определенный статус.Согласно официальной информации, кроссовер оснащен уникальной функцией ассистента-голограммы и широкоформатным сенсорным дисплеем. Стоимость Bestune T77 Pro стартует от одного миллиона до полутора миллиона рублей. Однако по мнению информаторов, автомобиль упадет в цене на момент появления на отечественном рынке.