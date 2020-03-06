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Электрическая версия Opel Mokka прошла первые испытания в Швеции

Opel Mokka был замечен на своих первых испытаниях в Швеции. Несмотря на камуфляж, фотошпионы увидели новый экстерьер, отличающийся от прежней версии.

Как сообщалось ранее, за основу машины разработчики взяли платформу PSA EMP1, на базе которой в свое время были собраны модели Corsa F, DS3 Crossback и Peugeot 208 второй генерации. Согласно ожиданиям, Opel Mokka оснастят электрическим мотором, мощностью 134 лошадиные силы, и батареей на 50 кВт/ч. До 100 км в час электрическая версия авто разгоняется за 8,7 секунды, а на одном заряде она способна проехать 300 км. Дизайн экстерьера транспортного средства выполнен в стиле последнего поколения Corsa. Автомобиль обладает тяжелой задней дверью и выгнутой линией крыши.

На нижних частях Mokka присутствуют пластиковые элементы. Интерьер модели имеет серьезные отличия в плане стиля текущего исполнения. Специалисты установят в салон новую переднюю панель, другую информационно-развлекательную систему и руль со скошенным низом.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:41

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