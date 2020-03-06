Новый Audi A3 Sportback появится на российском рынке к концу 2020 года
Представители немецкой автомобилестроительной компании Audi рассказали о сроках появления A3 Sportback на российском рынке. Как выяснилось, ожидать новый автомобиль стоит к концу 2020 года.
Российским покупателям A3 Sportback предложат выбрать два бензиновых двигателя с мощностью 150 либо 190 лошадиных сил. Разработчики позаботились о том, чтобы новинка стала более крупной, просторной и экологичной. Изменения коснулись и внешнего вида авто, который отныне имеет черты старших моделей. Для обивки сидений был впервые использован текстиль, полученный вследствие переработки пластика – на один комплект требуется приблизительно 45 1,5-литровых бутылок, ещё 62 уходят на напольное покрытие.
Транспортное средство оснащено спортивной подвеской, адаптивными амортизаторами, виртуальной приборной панелью, диагональ которой составляет 12,3 дюйма, и 10,5-дюймовым центральным экраном. Более того, владельцы машины получат расширенный список электронных систем безопасности. Стоимость Audi A3 для жителей России станет известна перед началом продаж.
Российским покупателям A3 Sportback предложат выбрать два бензиновых двигателя с мощностью 150 либо 190 лошадиных сил. Разработчики позаботились о том, чтобы новинка стала более крупной, просторной и экологичной. Изменения коснулись и внешнего вида авто, который отныне имеет черты старших моделей. Для обивки сидений был впервые использован текстиль, полученный вследствие переработки пластика – на один комплект требуется приблизительно 45 1,5-литровых бутылок, ещё 62 уходят на напольное покрытие.
Транспортное средство оснащено спортивной подвеской, адаптивными амортизаторами, виртуальной приборной панелью, диагональ которой составляет 12,3 дюйма, и 10,5-дюймовым центральным экраном. Более того, владельцы машины получат расширенный список электронных систем безопасности. Стоимость Audi A3 для жителей России станет известна перед началом продаж.
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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:36