Новый Audi A3 Sportback появится на российском рынке к концу 2020 года

Российским покупателям A3 Sportback предложат выбрать два бензиновых двигателя с мощностью 150 либо 190 лошадиных сил. Разработчики позаботились о том, чтобы новинка стала более крупной, просторной и экологичной. Изменения коснулись и внешнего вида авто, который отныне имеет черты старших моделей. Для обивки сидений был впервые использован текстиль, полученный вследствие переработки пластика – на один комплект требуется приблизительно 45 1,5-литровых бутылок, ещё 62 уходят на напольное покрытие.Транспортное средство оснащено спортивной подвеской, адаптивными амортизаторами, виртуальной приборной панелью, диагональ которой составляет 12,3 дюйма, и 10,5-дюймовым центральным экраном. Более того, владельцы машины получат расширенный список электронных систем безопасности. Стоимость Audi A3 для жителей России станет известна перед началом продаж.