Ученые нашли доказательства присутствия воды на упавшем в Германии метеорите





Сопровождаемое взрывом падение метеорита в северной Германии было замечено сотнями местных жителей. Порода частично сгорела при попадании в атмосферу, но во Фленсбурге был найден 24,5-граммовый камень со свежей черной коркой. Ученые провели анализ находки и пришли к выводу, что метеорит относится к особо редкому виду. Это небесное тело небольшого размера хранило в себе воду в жидком виде. Он стал единственным, упавшим на территории страны, представляющим данный класс.Палеонтологи пришли к выводу, что в ранней Солнечной системе, а именно 4,56 млрд лет назад, уже существовала жидкая вода. Подобные метеориты в прошлом могли поставлять ее на Землю.