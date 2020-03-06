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Финские ученые рассказали о самых пугливых и агрессивных собаках

Ученые из Хельсинского университета в Финляндии проанализировали фобии и изменение поведения собак. Специалисты установили, что большинство из них испытывает тревожность.

В ходе проведения исследования специалисты изучили склонности к психическим нарушениям у разных пород собак. Для этого они проанкетировали 13,7 тысячи хозяев животных. Ученые подчеркнули, что нарушенное поведение отрицательно сказывается на жизни собак, так как их владельцы, замечая такие расстройства, отказываются от питомцев или усыпляют их. Эксперты оценили частоту наличия у собак распространенных проблем, таких, как восприимчивость к шуму, пугливость, страх высоты.

Ученые проанализировали информацию о 264 породах собак, после чего обнаружили наличие у 72% животных тех или иных расстройств в поведении. Наиболее агрессивными являются карликовые шнауцеры, а наименее - стаффордширские бультерьеры и короткошерстые колли. В то же время длинношерстные колли больше боятся высоты, а итальянские водные собаки и дворняги - грома и чужих людей.

Ученые подытожили, что наиболее психически нестабильными являются дворняги. Самцы характеризуются большей агрессией, а самки – пугливостью. Чем больше лет животным, тем больше они опасаются шума и глубоких ям.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:05

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