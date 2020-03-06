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Рита Дакота призналась, что пила алкогольные напитки во время беременности

Российская певица решила поддержать подругу, которая ожидает появление первенца и поделилась неоднозначными подробностями своей беременности. Рита Дакота призналась, что пила алкогольные напитки во время беременности в комментариях личного блога Instagram.
Рита Дакота призналась, что пила алкогольные напитки во время беременности

Популярная певица в 2007 году приехала из родного Минска на московский кастинг «Фабрики звезд». 17-летняя артистка на тот момент мечтала не о собственном участии, а о возможности показать диски со своей музыкой известным российским продюсерам. После многочисленных выступлений на конкурсе ее хиты буквально «разлетелись» в Сети и были скачаны более миллиона раз. Кроме того, Рита Дакота познакомилась с будущим супругом Владом Соколовским, который стал отцом ее дочери Мии в 2017 году.

После недавнего признания об употребления алкоголя во время беременности поклонники Риты Дакоты разделились на два лагеря: одни поддержали мнение певицы и даже посочувствовали, поскольку в тот непростой период Влад Соколовский изменял свое жене, а другие – осудили, считая такое поведение для будущей мамы «абсолютно ненормальным».

Все же подруга, которой был адресован комментарий поп-исполнительницы, не стала отказываться от предложения и ожидает Риту Дакоту у себя в гостях.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:48

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