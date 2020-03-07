Анастасия Волочкова начала носить парики

Танцовщица стала клиенткой салона с париками, где подобрала для себя несколько новых образов, например, она примерила фиолетовый и ярко оранжевый варианты, заплетенные косички, короткую стрижку с русыми волосами и более длинный светлый парик. В новом видео Анастасия Волочкова поинтересовалась мнением поклонников насчет ее косичек, а также призналась, что благодарна людям, которые делают что-то хорошее. Балерина выразила признательность матери одной из сотрудниц, которая самостоятельно сварила варенье и преподнесла банку ей в подарок.В своем микроблоге Анастасия Волочкова похвасталась новым маникюром и педикюром, поблагодарив мастеров за наведенную красоту.