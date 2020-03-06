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Xiaomi улучшила камеру смартфона Mi 10 Pro за счет обновления

Корпорация Xiaomi представила обновление для модели Mi 10 Pro. Благодаря этому заметно улучшилась работа камеры и автофокуса смартфона при цветопередаче с активным HDR и при плохом освещении.

Мобильное устройство оснащено дисплеем AMOLED на 6, 67 дюймов с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Разработчики поместили в экран 20-мегапиксельноую селфи-камеру и квадрокамеру на 108 Мп. Также Xiaomi Mi 10 Pro оборудован чипом Snapdragon 865 на 8 ядер, 8/12 Гб ОЗУ новой генерации LPDDR5 и 128/256 флэш-памяти типа UFS 3.0. Смартфон представлен с батареей на 4500 мАч, обладающей быстрой зарядкой на 50 Вт.

Коммерческая версия гаджета и тестовые варианты, отправленные DxOMark, имели отличия, так как во втором случае аппарат оснащался лучшей прошивкой. В результате образец Mi 10 Pro продемонстрировал более качественную оптимизацию камеры, а выпущенное обновление исправило все перечисленные недостатки.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:40

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