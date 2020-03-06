Ирина Понаровская призналась, что ее экс-супруг Вейланд Родд-младший развращал сына





Ирина Понаровская прожила в браке с джазовым певцом Вейландом Роддом-младшим семь лет. Он вспоминает, что помог избраннице победить болезнь – из-за увлечения строгими диетами она страдала от пиелонефрита. Тем не менее, артистка приняла решение расстаться из-за рукоприкладства партнёра, который в отместку без её ведома забирал каждую ночь их общего сына Энтони. В скором времени знаменитость выяснила, куда экс-супруг увозил подростка. Оказалось, что исполнитель ездил с мальчиком в гостиницу и на его глазах занимался любовью с девушками.Ирина Понаровская предпочитает не затрагивать эту тему, но отмечает, что прошло немало времени после того, как её наследник пришёл в себя. С тех пор заслуженная артистка РФ запрещает сыну общаться с отцом. Энтони Вейландовичу Родду уже 35 лет, он семьянин, отец двоих детей, работает художником. У сына музыкантов есть братья по отцовской линии, но контактов с ними он не поддерживает.