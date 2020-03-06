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Названы авто, лидирующие в корпоративном сегменте

Эксперты назвали модели авто, пользующиеся особой популярностью в корпоративном сегменте. По итогам 2019 года, продажи машин для бизнеса в России выросли на 8%.

Седан Volkswagen Polo в 2019 году разошелся в числе 16,9 тыс. экземпляров, а прирост по отношению к 2018 году составил 36,2%. Автомобиль особенно популярен в России, поскольку его адаптировали для холодной погоды. В начальной комплектации машина оснащается системой ABS, дневными ходовыми огнями, стеклоподъёмниками, подсветкой номерного знака и запасным колесом. Эта модель продается с двигателем на 1,6 литра мощностью 90 л.с. или аналогичным мотором на 110 л.с. Также в России доступна вариация с 1,4-литровым турбомотором на 125 л.с. Универсал Lada Largus ценится в корпоративном сегменте за возможность размещения 7 человек, а также адаптации к условиям эксплуатации в России. Автомобиль продается с 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 или 106 л.с. В тройку лидеров вошел корейский бюджетный автомобиль KIA Rio, которые предлагается на выбор с двумя типами бензиновых моторов.

Комфортабельный седан Toyota Camry был продан в количестве 9,7 тыс. штук, а догоняет его по продажам Hyundai Solaris с результатом в 8,4 тыс. экземпляров. Рейтинг замыкает Skoda Rapid, продажи которой выросли на 13%.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07

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