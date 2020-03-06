Авторы PhoneBuff провели дроп-тест на прочность Samsung Galaxy S20 Ulta и iPhone Pro Max





Свой эксперимент блогеры продемонстрировали на видеоролике, который опубликовали в Сети. В самом начале автор канала представляет оба смартфона и рассказывает об их технических преимуществах. Затем зрители могут понаблюдать за, так называемым, дроп-раундом, во время которого флагманы падают с зафиксированной высоты более одного метра на тыльную сторону корпуса. Как видно, крышка iPhone Pro Max полностью потрескалась, в то время как на Samsung Galaxy S20 практически не осталось заметных повреждений.На следующем этапе сравнительного дроп-теста испытатели сбросили устройства таким образом, чтобы основной удар припал на угол корпуса, однако оба гаджета полностью сохранили свою целостность. Заключительным раундом было падение Samsung Galaxy S20 Ulta и iPhone Pro Max с высоты более метра прямо на сенсорный дисплей. В качестве бонуса авторы канала решили повторить действие девять раз, пока конкурент Apple окончательно не распрощался с экраном.По итогу теста, более надежным и устойчивым перед повреждениями оказался iPhone Pro Max, но, по мнению авторов, этот результат можно считать весьма условным, поскольку в реальной жизни никто не может проконтролировать силу удара, угол и высоту падения.