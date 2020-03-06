Смартфон Realme X с выдвижной селфи-камерой существенно упал в цене у себя на родине
На китайском рынке значительно снизилась цена смартфона Realme X. Весной прошлого года устройство можно было купить за 220 долларов, а сейчас его стоимость упала до 135.
Realme X функционирует на основе процессора Qualcomm Snapdragon 710. Смартфон оснащен экраном AMOLED, разрешение которого FullHD+. 6,5-дюймовая диагональ устройства является довольно «приятной». Для возможности удобного разблокирования Realme X разработчики оснастили его оптическим сканером отпечатков пальцев, который расположен на дисплее.
Спецификой устройства является селфи-камера, которая выдвигается из корпуса с использованием моторизированного механизма. Основная двойная камера оснащена датчиками изображения на 48 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3765 мАч, а благодаря использованию производителями технологии быстрой зарядки смартфон способен зарядится за пол часа на 55%. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а внутренней – 64.
Realme X функционирует на основе процессора Qualcomm Snapdragon 710. Смартфон оснащен экраном AMOLED, разрешение которого FullHD+. 6,5-дюймовая диагональ устройства является довольно «приятной». Для возможности удобного разблокирования Realme X разработчики оснастили его оптическим сканером отпечатков пальцев, который расположен на дисплее.
Спецификой устройства является селфи-камера, которая выдвигается из корпуса с использованием моторизированного механизма. Основная двойная камера оснащена датчиками изображения на 48 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3765 мАч, а благодаря использованию производителями технологии быстрой зарядки смартфон способен зарядится за пол часа на 55%. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а внутренней – 64.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:18