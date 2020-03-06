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Юлия Михалкова из-за распространения коронавируса отказалась от рукопожатий

Телеведущая Юлия Михалкова отказалась от рукопожатий из-за распространения коронавируса. Телеведущая следует этому правилу уже несколько суток, о чем рассказала в Instagram.

Юлия Михалкова передала рекомендации специалистов, которые советуют отказаться от рукопожатий, поскольку эта практика способствует распространению коронавируса. Уже два дня она следует этому правилу, отметив, что знакомым может предложить исключительно улыбку и доброе слово. Артистка сообщила об отмене недели моды в Шанхае и Пекине, а потери модной индустрии из-за этого она оценила в миллиарды долларов. Под угрозой оказались летняя Олимпиада в Токио и другие международные мероприятия. Однако Михалковой это кажется мелочами по сравнению с человеческими жизнями.

Артистка считает, что в сложившейся ситуации она может помочь лишь тем, что не будет пособником вируса. Поэтому при личной встрече она сможет лишь улыбнуться и поздороваться, избегая тактильных контактов. Телеведущая также пожелала успехов ученым мира, которые ищут лекарство от заболевания.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:45

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