Юлия Михалкова из-за распространения коронавируса отказалась от рукопожатий

Юлия Михалкова передала рекомендации специалистов, которые советуют отказаться от рукопожатий, поскольку эта практика способствует распространению коронавируса. Уже два дня она следует этому правилу, отметив, что знакомым может предложить исключительно улыбку и доброе слово. Артистка сообщила об отмене недели моды в Шанхае и Пекине, а потери модной индустрии из-за этого она оценила в миллиарды долларов. Под угрозой оказались летняя Олимпиада в Токио и другие международные мероприятия. Однако Михалковой это кажется мелочами по сравнению с человеческими жизнями.Артистка считает, что в сложившейся ситуации она может помочь лишь тем, что не будет пособником вируса. Поэтому при личной встрече она сможет лишь улыбнуться и поздороваться, избегая тактильных контактов. Телеведущая также пожелала успехов ученым мира, которые ищут лекарство от заболевания.