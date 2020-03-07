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Xiaomi выпустит смартфон Mi 10S с чипом Snapdragon 865 Plus

Согласно последним сведениям, китайская корпорация собирается представить усовершенствованный вариант Xiaomi Mi 10S. Флагманский смартфон оснастят чипом Snapdragon 865 Plus.
Xiaomi выпустит смартфон Mi 10S с чипом Snapdragon 865 Plus

Гаджет оборудуют новым экраном Samsung разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц. Кроме этого, модель получит четверную основную камеру на 12, 20 и 108 Мп, 32-мегапиксельную селфи-камеру и пятикратный зум. Разработчики установят в Mi 10S чип Snapdragon 865 Plus, 8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб памяти на флэш-накопителе. Сканер отпечатков пальцев разместят под экраном Xiaomi. К другим характеристикам мобильного устройства относятся: NFC, быстрая проводная и беспроводная зарядка, защита IP68, а также система распознавания лиц.

Судя по всему, компания презентует новинку в августе. Купить смартфон можно будет по стартовой цене 690 долларов.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:08

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