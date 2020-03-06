Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про "животинку"

Максим Галкин нередко делится с пользователями соцсети Instagram забавными видео со своими детьми. 6-летние Гарри и Лиза не устают удивлять и отца, и его подписчиков. В новом ролике комик объясняет наследникам, что флора – это мир растений, и спрашивает о слове, которое обозначает мир животных. Сын шоумена и певицы Аллы Пугачёвой уверенно ответил:. Знаменитость, в свою очередь, дал правильный ответ, однако двойняшкам пришлось по душе это слово, и они спели о нём песню.Фанаты Галкина пришли в восторг от видео и отметили, что оно смогло их рассмешить. «Это чудо! Такой правильный подход к воспитанию!», «Какие они классные, красивые, умные и милые!», «Обожаю их», – написали нетизены.