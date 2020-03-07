Сальма Хайек для оздоровления кожи отказалась от утреннего умывания





С детства Сальма Хайек следует совету бабушки и не умывается по утрам, чтобы кожа сохраняла собственный жир для увлажнения. Актриса применяет хорошее очищение по вечерам, и верит, что за ночь кожа восстанавливает свои ресурсы. Среди экспертов в области красоты сложились разные мнения по поводу утреннего очищения кожи. Некоторые считают, что достаточно тоника и крема, а другие выступают в поддержку полноценного умывания. Считается, что вырабатываемый дермой себум нужно смывать по утрам, а также никто не защищен от попадания пыли и токсинов на лицо в ночное время суток. Особенно в очищении заинтересованы обладатели жирной кожи. Специалисты предположили, что Сальма Хайек имеет сухую или нормальную кожу, которым достаточно обработки розовой водой и крема.Актриса отметила, что по вечерам снимает макияж с помощью масла кокоса и умывается. Для лучшего впитывания полезных компонентов кожей, до нанесения крема она разогревает в микроволновке полотенце, пропитывает его розовой водой и использует, как термомаску.