Михаила Ефремова в нетрезвом виде не пустили на борт самолета в Пулково
Михаил Ефремов довольно часто оказывается в центре различных скандалов из-за своей вредной привычки. На этот раз актера не пропустили на борт самолета в Пулково, поскольку он был в нетрезвом виде.
Артист собрался покинуть Россию из-за запланированной поездки в Латвию, вот только его планам не суждено было сбыться, а причиной тому стало неадекватное поведение Михаила Ефремова в Пулково. Практически перед вылетом работники аэропорта пытались успокоить актера, находящегося в нетрезвом виде. Вот только их попытки не принесли должного результата, из-за чего было приняло решение снять звезду кино с борта самолета.
Как позже объяснили сотрудники, они могли избежать конфликта, если бы знаменитость не мешал другим пассажирам лайнера из-за своего нетрезвого состояния. Сам Ефремов пока никак не прокомментировал этот инцидент.
Артист собрался покинуть Россию из-за запланированной поездки в Латвию, вот только его планам не суждено было сбыться, а причиной тому стало неадекватное поведение Михаила Ефремова в Пулково. Практически перед вылетом работники аэропорта пытались успокоить актера, находящегося в нетрезвом виде. Вот только их попытки не принесли должного результата, из-за чего было приняло решение снять звезду кино с борта самолета.
Как позже объяснили сотрудники, они могли избежать конфликта, если бы знаменитость не мешал другим пассажирам лайнера из-за своего нетрезвого состояния. Сам Ефремов пока никак не прокомментировал этот инцидент.