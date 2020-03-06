Михаила Ефремова в нетрезвом виде не пустили на борт самолета в Пулково





Артист собрался покинуть Россию из-за запланированной поездки в Латвию, вот только его планам не суждено было сбыться, а причиной тому стало неадекватное поведение Михаила Ефремова в Пулково. Практически перед вылетом работники аэропорта пытались успокоить актера, находящегося в нетрезвом виде. Вот только их попытки не принесли должного результата, из-за чего было приняло решение снять звезду кино с борта самолета.Как позже объяснили сотрудники, они могли избежать конфликта, если бы знаменитость не мешал другим пассажирам лайнера из-за своего нетрезвого состояния. Сам Ефремов пока никак не прокомментировал этот инцидент.