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Xiaomi готовится к презентации наушников Mi True Wireless Earphones 2S

На официальном сайте Wireless Power Consortium, продвигающем беспроводную подзарядку Qi, появились данные о новых беспроводных наушниках компании Xiaomi погружного типа. Согласно опубликованной информации и фото девайса, производитель готовится к презентации Mi True Wireless Earphones 2S.



В комплекте с беспроводными наушниками от Xiaomi будут идти футляр для подзарядки мощностью 2,5 ватта, а также модули-вкладыши для ушей. На сайте можно рассмотреть изображение нового гаджета, выполненного в белом цвете. В глаза бросаются довольно длинные «ножки».

Подробных сведений о характеристиках Mi True Wireless Earphones 2S пока нет. Но, вероятнее всего, компания Xiaomi вскоре официально презентует новинку. Ценник, который будет предложен пользователям за новые беспроводные наушники, не сообщается.
Согласно статистическим данным, в последнем квартале 2019 года было поставлено приблизительно 51 миллион беспроводных наушников-вкладышей. Если сравнивать этот показатель с третьим кварталом минувшего года, то он вырос на 50%.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:11

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