Xiaomi готовится к презентации наушников Mi True Wireless Earphones 2S





В комплекте с беспроводными наушниками от Xiaomi будут идти футляр для подзарядки мощностью 2,5 ватта, а также модули-вкладыши для ушей. На сайте можно рассмотреть изображение нового гаджета, выполненного в белом цвете. В глаза бросаются довольно длинные «ножки».Подробных сведений о характеристиках Mi True Wireless Earphones 2S пока нет. Но, вероятнее всего, компания Xiaomi вскоре официально презентует новинку. Ценник, который будет предложен пользователям за новые беспроводные наушники, не сообщается.Согласно статистическим данным, в последнем квартале 2019 года было поставлено приблизительно 51 миллион беспроводных наушников-вкладышей. Если сравнивать этот показатель с третьим кварталом минувшего года, то он вырос на 50%.