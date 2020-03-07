Айза Анохина заинтересовала поклонников “голым” фото из душа





Для нового кадра Айза Анохина позирует, сидя в душевой кабине, поливая себя водой. Таким образом она снимает стресс и суету, накопленную за день, ради чего сразу по приходу домой отправляется в ванную. В своем посте блогер призналась, что стала чаще разочаровываться в людях “в хорошем смысле”, поскольку все реже ее плохое мнение о человеке подтверждается. Она рада, что не умеет разбираться в людях, поскольку они ее удивляют, показывая свои хорошие качества. Недавно она извинилась за свои плохие мысли перед одним знакомым, поскольку ее оценочное мнение оказалось далеким от истины.Артистка посоветовала поклонникам не вешать “ярлыки” на окружающих заранее, чтобы иметь возможность узнать их настоящими. В комментариях поклонники посоветовали Айзе Анохиной действенные способы оценки людей, а также поинтересовались, кто делал фото в душе. Многие сошлись во мнении, что этот кадр неудачный из-за ракурса и смазанности.