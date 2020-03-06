«Евровидение-2020» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» может не состояться из-за коронавируса. Некоторые участники отказываются приехать в Нидерланды.
По информации сайта Billboard, представители Израиля отказались прибыть на встречу, проведение которой запланировано на 9 мая, из-за рекомендации министерства здравоохранения страны избегать поездок на международные мероприятия. Представители Швеции решили присутствовать на встрече в цифровом формате. Так как уже обнаружен коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза, являющегося организатором конкурса, всем его членам запрещено присутствовать на встрече делегатов Евровидения из 41 страны-участницы в понедельник 9 марта. Исполнительный руководитель Евровидения Джон Ола Санд должен будет присоединиться к встрече с помощью видеосвязи. Однако официального сообщения о возможности отмены «Евровидения-2020» пока нет. Начало конкурса запланировано на 16 мая.
Россию на «Евровидение» в этом году представит эпатажная группа Little Big. Как ранее сообщалось, иностранцы положительно оценили участие коллектива в песенном конкурсе, прогнозируя его победу в финале.
По информации сайта Billboard, представители Израиля отказались прибыть на встречу, проведение которой запланировано на 9 мая, из-за рекомендации министерства здравоохранения страны избегать поездок на международные мероприятия. Представители Швеции решили присутствовать на встрече в цифровом формате. Так как уже обнаружен коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза, являющегося организатором конкурса, всем его членам запрещено присутствовать на встрече делегатов Евровидения из 41 страны-участницы в понедельник 9 марта. Исполнительный руководитель Евровидения Джон Ола Санд должен будет присоединиться к встрече с помощью видеосвязи. Однако официального сообщения о возможности отмены «Евровидения-2020» пока нет. Начало конкурса запланировано на 16 мая.
Россию на «Евровидение» в этом году представит эпатажная группа Little Big. Как ранее сообщалось, иностранцы положительно оценили участие коллектива в песенном конкурсе, прогнозируя его победу в финале.