Андрей Разин о Татьяне Булановой в день ее 51-летия: «Стала певицей благодаря мне»

Продюсер «Ласкового мая» поделился с фолловерами совместным фото с именинницей, таким образом поздравив ее с днем рождения. Андрей Разин обратился к звезде отечественной эстрады и назвал ее чудесной женщиной, матерью и талантливой личностью. Также он рассказал поклонниками, как однажды Татьяна Буланова сообщила, что решила петь на сцене только благодаря ему. В далеком 1988 году артистка посетила концерт администратора в СКК, после чего поняла, что хочет посвятить свою жизнь музыке. Сначала представитель шоу-бизнеса не поверил словам знаменитости, однако она смогла его убедить, когда заявила, что в тот период исполнитель был одет в зеленые штаны.Разин выразил благодарность певице в день ее 51-летия за совместное сотрудничество в Ставропольской краевой филармонии. Как отметил менеджер, он всегда был рад видеть Буланову на своих шоу, а еще она часто приходила к нему в гости домой., - высказался продюсер.