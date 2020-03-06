АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Сервис цифровой дистрибуции объявил бесплатные игры в магазине Epic Games Store

В течение этого года еженедельно сервис цифровой дистрибуции намерен отдавать пользователям игры в подарок. Недавно были объявлены новые бесплатные игры, которые можно найти в магазине Epic Games Store.

На этой неделе в список попала стратегическая игра Offworld Trading Company и платформер GoNNER, который наверняка оценят продвинутые геймеры. Согласно данным сервиса, бесплатная раздача будет окончена 12 марта.

Offworld Trading Company поддерживает многопользовательский режим до 8 игроков. Эта игра перенесет геймеров в мир, в котором космические путешествия станут реальностью. При этом, Марс уже колонизировали, а игрокам нужно будет сражаться за первенство на рынке Красной планеты. Стоимость этой игры без текущего предложения Epic Games Store составляет 515 рублей.

GoNNER оценят геймеры, для которых сложные уровни не являются препятствием. До 12 марта эту игру, стоимость которой обычно 249 рублей, можно получить бесплатно. После этой даты сервис цифровой дистрибуции начнет бесплатно раздавать игры A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust и Mutazione.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Hyundai анонсировала обновленную версию Creta для…
«Евровидение-2020» оказалось под угрозой из-за…
Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40…
В Сети появилась жестокая секс-сцена из сериала"Триггер" с Масловой и…
Юрий Лоза призвал СМИ перестать распространять слухи и молиться за здоровье Анастасии…
Владимир Путин поручил упростить оформление маткапитала и сократить сроки его…
«Прекрасные дети прекрасных родителей»: В Сети восхитились красотой двойняшек Александра…
Одиночество усиливает воспалительные процессы в…
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное…
Елена Подкаминская не может привыкнуть к статусу многодетной…
Доктор Александр Мясников озвучил необходимое количество калорий в…
Дмитрий Шепелев отметил свое внешнее сходство с Джастином…
NASA опубликовало снимок «дьявольских рогов» во время восхода Солнца в Персидском…
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в…
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
Genesis рассекретил дизайн нового…
«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с…
Дарина Эрвин показала развратное фото с Александром…
В Сети появилось видео полета Ми-24 на предельно малой…
Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем…
В Омске 5-летняя девочка подверглась насилию со стороны фотографа в детском…
Названы главные преимущества флагмана Oppo Find…
Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая…
Юрий Шатунов уличил Разина в исполнении песен «Ласкового мая» под…
Экспертное мнение: Женщины-начальники старше сорока лет умнее…
Медики рассказали о способах защиты от коронавируса во время…
В МТС стартовали продажи умного браслета Honor Band…
Из классической версии MINI сделали Lotus из фильма о Джеймсе…
Просмотреть все новости