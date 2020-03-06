Сервис цифровой дистрибуции объявил бесплатные игры в магазине Epic Games Store





На этой неделе в список попала стратегическая игра Offworld Trading Company и платформер GoNNER, который наверняка оценят продвинутые геймеры. Согласно данным сервиса, бесплатная раздача будет окончена 12 марта.Offworld Trading Company поддерживает многопользовательский режим до 8 игроков. Эта игра перенесет геймеров в мир, в котором космические путешествия станут реальностью. При этом, Марс уже колонизировали, а игрокам нужно будет сражаться за первенство на рынке Красной планеты. Стоимость этой игры без текущего предложения Epic Games Store составляет 515 рублей.GoNNER оценят геймеры, для которых сложные уровни не являются препятствием. До 12 марта эту игру, стоимость которой обычно 249 рублей, можно получить бесплатно. После этой даты сервис цифровой дистрибуции начнет бесплатно раздавать игры A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust и Mutazione.