Валентина Рубцова раскрыла секрет своего похудения: "Сбросила лишнее благодаря огромной силе воли"

Валентина Рубцова подчеркнула, что никогда не рекламировала и не употребляла средства для похудения. Актриса сделала последнее предупреждение недобросовестным личностям, которые используют ее пример в собственных корыстных целях. Она напомнила, что продавцы, вводящие людей в заблуждение, используют незаконные методы заработка. Звезда порекомендовала поклонникам не верить мошенникам и не покупать сомнительные препараты. Дело в том, что Рубцова похудела исключительно благодаря огромной силе воли, ограничений в питании и физических нагрузок, а в другие способы привести себя в форму она не верит.Артистка показала на новом фото свою растяжку, которую похвалили поклонники.