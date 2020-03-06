Chevrolet рассматривает выпуск электрической версии Camaro





Среди Chevrolet Bolt, Hummer, а также оснащенных электромоторами авто под брендами Buik и Cadillac “засветился” тизер спорткара, похожего на Camaro. Это изображение приняли за намек на выпуск электрической версии авто с блоком аккумуляторов, спрятанным в полу. При строительстве данного автомобиля может быть использована новая платформа GM, а разработана она специально для машин, не загрязняющих окружающую среду.Эксперты предположили, что экологически чистая модификация Camaro будет служить альтернативой, а не в качестве полноценной версии, заменяющей экземпляры с ДВС.