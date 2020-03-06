АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Компания Hyundai анонсировала обновленную версию Creta для России

Hyundai анонсировала усовершенствованную версию Creta. В скором времени продажи автомобиля южнокорейской компании начнутся в России.

От существующей ныне модели машина будет отличаться другим дизайном, поскольку разработчики переделают как переднюю, так и заднюю часть. Клиентам компании Hyundai предоставят на выбор 1 из 5 цветов кузова, а черная крыша станет отдельной опцией. При этом моторная гамма останется прежней. Сейчас она состоит из 1,6-литрового двигателя Gamma D-CVVT мощностью 123 лошадиные силы, а также Nu D-CVVT на 2 литра, выдающий 149-192 «лошадок». Трансмиссию предложат как МКПП, так и АКПП. Обе из них являются 6-ступенчатыми.

В России версия Creta появилась еще в 2016 году и с того времени она остается лидером по продажам в сегменте SUV. По известным данным, в феврале текущего года на отечественном рынке продали 6 636 моделей кроссовера.

В некоторых странах уже присутствует авто нового поколения. Вот только о времени его поступления на территорию РФ пока нет никакой информации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Hyundai анонсировала обновленную версию Creta для…
«Евровидение-2020» оказалось под угрозой из-за…
Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40…
В Сети появилась жестокая секс-сцена из сериала"Триггер" с Масловой и…
Юрий Лоза призвал СМИ перестать распространять слухи и молиться за здоровье Анастасии…
Владимир Путин поручил упростить оформление маткапитала и сократить сроки его…
«Прекрасные дети прекрасных родителей»: В Сети восхитились красотой двойняшек Александра…
Одиночество усиливает воспалительные процессы в…
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное…
Елена Подкаминская не может привыкнуть к статусу многодетной…
Доктор Александр Мясников озвучил необходимое количество калорий в…
Дмитрий Шепелев отметил свое внешнее сходство с Джастином…
NASA опубликовало снимок «дьявольских рогов» во время восхода Солнца в Персидском…
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в…
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
Genesis рассекретил дизайн нового…
«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с…
Дарина Эрвин показала развратное фото с Александром…
В Сети появилось видео полета Ми-24 на предельно малой…
Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем…
В Омске 5-летняя девочка подверглась насилию со стороны фотографа в детском…
Названы главные преимущества флагмана Oppo Find…
Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая…
Юрий Шатунов уличил Разина в исполнении песен «Ласкового мая» под…
Экспертное мнение: Женщины-начальники старше сорока лет умнее…
Медики рассказали о способах защиты от коронавируса во время…
В МТС стартовали продажи умного браслета Honor Band…
Из классической версии MINI сделали Lotus из фильма о Джеймсе…
Просмотреть все новости