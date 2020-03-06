Компания Hyundai анонсировала обновленную версию Creta для России





От существующей ныне модели машина будет отличаться другим дизайном, поскольку разработчики переделают как переднюю, так и заднюю часть. Клиентам компании Hyundai предоставят на выбор 1 из 5 цветов кузова, а черная крыша станет отдельной опцией. При этом моторная гамма останется прежней. Сейчас она состоит из 1,6-литрового двигателя Gamma D-CVVT мощностью 123 лошадиные силы, а также Nu D-CVVT на 2 литра, выдающий 149-192 «лошадок». Трансмиссию предложат как МКПП, так и АКПП. Обе из них являются 6-ступенчатыми.В России версия Creta появилась еще в 2016 году и с того времени она остается лидером по продажам в сегменте SUV. По известным данным, в феврале текущего года на отечественном рынке продали 6 636 моделей кроссовера.В некоторых странах уже присутствует авто нового поколения. Вот только о времени его поступления на территорию РФ пока нет никакой информации.