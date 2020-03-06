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Одиночество усиливает воспалительные процессы в организме

Ученые из Университета Суррея и Университета Брунеля в Лондоне обнаружили связь социальной изоляции с усилением воспалительных процессов в организме. Специалисты утверждают, что одинокие люди больше подвержены сердечно-сосудистым и другим заболеваниям.

Ученые сообщили, что наукой доказано отрицательное влияние одиночества на психическое состояние человека. Существуют также исследования, результаты которых обнаруживают связь одиночества и физического здоровья, а именно увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и депрессий. Исследователи установили, что социальная изоляция влечет за собой ухудшение здоровья, провоцируя долговременные воспаления. В ходе анализа результатов 14 исследований ученые установили, что в крови одиноких людей наблюдаются наибольшие показатели С-реактивного белка и фибриногена.

Специалисты сообщили, что уровень С-реактивного белка показывает наличие воспалительных процессов, а фибриноген повышает свертываемость крови. В случае постоянного повышения обоих этих показателей возрастает риск ухудшения здоровья организма.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:50

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