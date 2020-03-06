Одиночество усиливает воспалительные процессы в организме
Ученые из Университета Суррея и Университета Брунеля в Лондоне обнаружили связь социальной изоляции с усилением воспалительных процессов в организме. Специалисты утверждают, что одинокие люди больше подвержены сердечно-сосудистым и другим заболеваниям.
Ученые сообщили, что наукой доказано отрицательное влияние одиночества на психическое состояние человека. Существуют также исследования, результаты которых обнаруживают связь одиночества и физического здоровья, а именно увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и депрессий. Исследователи установили, что социальная изоляция влечет за собой ухудшение здоровья, провоцируя долговременные воспаления. В ходе анализа результатов 14 исследований ученые установили, что в крови одиноких людей наблюдаются наибольшие показатели С-реактивного белка и фибриногена.
Специалисты сообщили, что уровень С-реактивного белка показывает наличие воспалительных процессов, а фибриноген повышает свертываемость крови. В случае постоянного повышения обоих этих показателей возрастает риск ухудшения здоровья организма.
Ученые сообщили, что наукой доказано отрицательное влияние одиночества на психическое состояние человека. Существуют также исследования, результаты которых обнаруживают связь одиночества и физического здоровья, а именно увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и депрессий. Исследователи установили, что социальная изоляция влечет за собой ухудшение здоровья, провоцируя долговременные воспаления. В ходе анализа результатов 14 исследований ученые установили, что в крови одиноких людей наблюдаются наибольшие показатели С-реактивного белка и фибриногена.
Специалисты сообщили, что уровень С-реактивного белка показывает наличие воспалительных процессов, а фибриноген повышает свертываемость крови. В случае постоянного повышения обоих этих показателей возрастает риск ухудшения здоровья организма.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:50