Одиночество усиливает воспалительные процессы в организме





Ученые сообщили, что наукой доказано отрицательное влияние одиночества на психическое состояние человека. Существуют также исследования, результаты которых обнаруживают связь одиночества и физического здоровья, а именно увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и депрессий. Исследователи установили, что социальная изоляция влечет за собой ухудшение здоровья, провоцируя долговременные воспаления. В ходе анализа результатов 14 исследований ученые установили, что в крови одиноких людей наблюдаются наибольшие показатели С-реактивного белка и фибриногена.Специалисты сообщили, что уровень С-реактивного белка показывает наличие воспалительных процессов, а фибриноген повышает свертываемость крови. В случае постоянного повышения обоих этих показателей возрастает риск ухудшения здоровья организма.