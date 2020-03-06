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В Сети появилась жестокая секс-сцена из сериала"Триггер" с Масловой и Матвеевым

В Сети появилась жестокая секс-сцена из российского сериала "Триггер". В ней приняли участие актёры Максим Матвеев и Виктория Маслова.


Видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте Виктории Масловой. Также она добавила пару кадров, имеющих отношение к сериалу и поблагодарила своих коллег за профессионализм, а зрителей – за поддержку, рецензии, обсуждения и большое число личных сообщений. Похвала досталась и Никите Преснякову, который написал и исполнил "фантастический" саундтрек к картине. Актриса отметила, что вновь влюбляется в свою героиню Валерию и тоже будет скучать по художественному произведению.

"Триггер" представляет собой российский драматический телесериал, режиссёром которого стал Дмитрий Тюрин. Картина рассказывает о московском психологе Артёме Стрелецком, прибегающем в работе к "шоковому" способу психотерапии. Необычный метод помогает пациентам разбираться с неурядицами за пару сеансов. Специалист успешно справляется с рабочими обязанностями до того момента, когда один клиент не решает уйти из жизни по собственной воле.

Стрелецкий оказывается за решёткой, а выйдя на свободу спустя четыре года, вновь начинает работать, стараясь самостоятельно раскрыть дело, из-за которого и попал в тюрьму.

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Культура / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:31

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