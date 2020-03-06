В Сети появилась жестокая секс-сцена из сериала"Триггер" с Масловой и Матвеевым
В Сети появилась жестокая секс-сцена из российского сериала "Триггер". В ней приняли участие актёры Максим Матвеев и Виктория Маслова.
Видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте Виктории Масловой. Также она добавила пару кадров, имеющих отношение к сериалу и поблагодарила своих коллег за профессионализм, а зрителей – за поддержку, рецензии, обсуждения и большое число личных сообщений. Похвала досталась и Никите Преснякову, который написал и исполнил "фантастический" саундтрек к картине. Актриса отметила, что вновь влюбляется в свою героиню Валерию и тоже будет скучать по художественному произведению.
"Триггер" представляет собой российский драматический телесериал, режиссёром которого стал Дмитрий Тюрин. Картина рассказывает о московском психологе Артёме Стрелецком, прибегающем в работе к "шоковому" способу психотерапии. Необычный метод помогает пациентам разбираться с неурядицами за пару сеансов. Специалист успешно справляется с рабочими обязанностями до того момента, когда один клиент не решает уйти из жизни по собственной воле.
Стрелецкий оказывается за решёткой, а выйдя на свободу спустя четыре года, вновь начинает работать, стараясь самостоятельно раскрыть дело, из-за которого и попал в тюрьму.
Видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте Виктории Масловой. Также она добавила пару кадров, имеющих отношение к сериалу и поблагодарила своих коллег за профессионализм, а зрителей – за поддержку, рецензии, обсуждения и большое число личных сообщений. Похвала досталась и Никите Преснякову, который написал и исполнил "фантастический" саундтрек к картине. Актриса отметила, что вновь влюбляется в свою героиню Валерию и тоже будет скучать по художественному произведению.
"Триггер" представляет собой российский драматический телесериал, режиссёром которого стал Дмитрий Тюрин. Картина рассказывает о московском психологе Артёме Стрелецком, прибегающем в работе к "шоковому" способу психотерапии. Необычный метод помогает пациентам разбираться с неурядицами за пару сеансов. Специалист успешно справляется с рабочими обязанностями до того момента, когда один клиент не решает уйти из жизни по собственной воле.
Стрелецкий оказывается за решёткой, а выйдя на свободу спустя четыре года, вновь начинает работать, стараясь самостоятельно раскрыть дело, из-за которого и попал в тюрьму.