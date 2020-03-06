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Наталья Ветлицкая перепела песню «Душа» 28-летней давности

После долгого перерыва Наталья Ветлицкая начинает привыкать к современному шоу-бизнесу. Артистка не теряет времени зря, а недавно она перепела песню «Душа» 28-летней давности.
Наталья Ветлицкая перепела песню «Душа» 28-летней давности

После анонса ремейка поклонники очень обрадовались этой новости и высказали уверенность, что даже через 28 лет трек совсем не устарел. Впервые фанаты услышали песню «Душа» в 1992 году, тогда они очень ждали ее выхода, с чем певица их не подвела. Однако часто возрождение старых проектов оказывается довольно рискованным, так как слушатели привыкли к одному звучанию. Тем не менее Наталья Ветлицкая рискнула и у нее все получилось. Интернет-пользователи после прослушивания композиции написали, что подобная музыка пребывает вне времени.

Многие юзеры поддержали намерение исполнительницы вернуться на российскую сцену. Более того, некоторые предложили записать Ветлицкой дуэт. Также многие подписчики восприняли выход трека как подарок к празднику 8 марта, поэтому были очень рады.

Песня «Душа» является вторым ремейком артистки. Сначала она перепела «Посмотри в глаза», что поклонники оценили не менее положительно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:11

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