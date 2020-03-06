Владимир Путин поручил упростить оформление маткапитала и сократить сроки его выдачи





По словам президента РФ, молодые семьи во время оформления документов могут столкнуться с тем, что квартира уходит с рынка жилья, а банковские учреждения начинают менять условия. Владимир Путин рассказал, что он договорился о сокращении сроков оформления маткапитала. По состоянию на сегодняшний день речь идет о переходе с 15 дней на 5 рабочих. В идеале глава государства хочет, чтобы семьям не приходилось обращаться в соответствующие структуры, а оформление документов проводилось с помощью электронной системы.В первый день весны Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расширение программы материнского капитала. Российский президент убежден, что по данному вопросу финучреждения, компании и органы управления должны обмениваться актуальной информацией.