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Владимир Путин поручил упростить оформление маткапитала и сократить сроки его выдачи

В ходе проведения встречи в Иваново Владимир Путин заявил представителям общественности, что он настаивает на существенном сокращении сроков оформления маткапитала. Поэтому глава государства поручил значительно упростить эту процедуру.

По словам президента РФ, молодые семьи во время оформления документов могут столкнуться с тем, что квартира уходит с рынка жилья, а банковские учреждения начинают менять условия. Владимир Путин рассказал, что он договорился о сокращении сроков оформления маткапитала. По состоянию на сегодняшний день речь идет о переходе с 15 дней на 5 рабочих. В идеале глава государства хочет, чтобы семьям не приходилось обращаться в соответствующие структуры, а оформление документов проводилось с помощью электронной системы.

В первый день весны Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расширение программы материнского капитала. Российский президент убежден, что по данному вопросу финучреждения, компании и органы управления должны обмениваться актуальной информацией.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:11

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