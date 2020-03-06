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«Прекрасные дети прекрасных родителей»: В Сети восхитились красотой двойняшек Александра Малинина

Дочь известного певца Александра Малинина Устинья на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе со своим братом Фролом. Пользователи восхитились красотой и дружбой двойняшек.
«Прекрасные дети прекрасных родителей»: В Сети восхитились красотой двойняшек Александра Малинина

На опубликованной фотографии Фрол и Устинья позируют в Баварской государственной опере. Дети Александра Малинина и его супруги Эммы прекрасно относятся друг к другу, дружат и проводят вместе свободное время. Двойняшки создали традицию видеться не реже раза в неделю и все делают для ее поддержания. Устинья с сентября будет учиться в Лондоне в одной из лучших консерваторий мира. Поклонники звездных детей откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Прекрасные дети прекрасных родителей», «Очень красивые», - умилялись пользователи. Одна из фанаток отметила, что Устинья является копией отца, а Фрол – матери.

Кроме двойняшек у Александра Малинина есть сын Никита от первого брака, а также артист усыновил сына своей жены Эммы Антона.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:00

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