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«Выросла моя крошка»: Кончаловский поделился кадром 19-летней дочери от Толкалиной

Российский киноактёр, режиссёр, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский поделился со своими поклонниками кадром 19-летней дочери от актрисы Любови Толкалиной. Соответствующий снимок был размещён в Instagram-аккаунте знаменитости.
«Выросла моя крошка»: Кончаловский поделился кадром 19-летней дочери от Толкалиной

На опубликованном 5 марта снимке дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной запечатлена на красной дорожке в длинном чёрном платье. «Выросла моя крошка», – заметил киноактёр. Знаменитость нередко делится с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями наследницы. Так, в феврале он рассказал о том, что преподнёс ей в качестве подарка амстердамское пальто, а сегодня в его микроблоге появился новый снимок Марии – на нём она изображена в маковом поле.

Стоит отметить, что 19-летняя дочь известных актёров на самом деле выросла и уже вышла замуж – её избранником стал 26-летний молодой человек. В интервью девушка призналась, что боялась знакомить его с родителями. Как выяснилось, она переживала по поводу реакции парня на её родственников. Тем не менее, всё прошло хорошо и Любовь Толкалина полюбила зятя. Егор Кончаловский же отметил, что не может объективно оценивать возлюбленного дочери, так как он всегда будет видеть в ней маленькую девочку.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 23:11

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