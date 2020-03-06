«Выросла моя крошка»: Кончаловский поделился кадром 19-летней дочери от Толкалиной

На опубликованном 5 марта снимке дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной запечатлена на красной дорожке в длинном чёрном платье., – заметил киноактёр. Знаменитость нередко делится с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями наследницы. Так, в феврале он рассказал о том, что преподнёс ей в качестве подарка амстердамское пальто, а сегодня в его микроблоге появился новый снимок Марии – на нём она изображена в маковом поле.Стоит отметить, что 19-летняя дочь известных актёров на самом деле выросла и уже вышла замуж – её избранником стал 26-летний молодой человек. В интервью девушка призналась, что боялась знакомить его с родителями. Как выяснилось, она переживала по поводу реакции парня на её родственников. Тем не менее, всё прошло хорошо и Любовь Толкалина полюбила зятя. Егор Кончаловский же отметил, что не может объективно оценивать возлюбленного дочери, так как он всегда будет видеть в ней маленькую девочку.