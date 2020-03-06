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Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
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Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от Samsung

Эксперты сравнили модели смартфонов Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от компании Samsung. Эти флагманы являются обновленными S10, S10+ и S10 5G, но специалисты указали на основные улучшения.
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от Samsung

Главные сходства моделей сводятся к общему внешнему виду со стеклянной передней и задней панелями. Для фронтальной камеры у них предусмотрены отверстия на дисплее. Гаджеты имеют минимальные рамки и экран Infinity-O с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Данные аппараты оснащены Samsung Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865 в зависимости от региона, где осуществлялась покупка. Все устройства поставляются с 12 Гб ОЗУ, но версия Ultra предлагается с 16 Гб. При этом телефоны отличаются во многих отношениях, например, сборкой и размерами, дисплеем и аккумуляторами. Samsung Galaxy S20 имеет габариты 151,7 х 69,1 х 7,9 мм при 6,2-дюймовом экране и батарее, емкостью 4000 мАч. Samsung Galaxy S20+ с размерами 161,9 х 73,7 х 7,8 мм поставляется с экраном на 6,7 дюйма при разрешении экрана 3200х1440 пикселей. Также эта модель оснащена батареей на 4500 мАч. Samsung Galaxy S20 Ultra при размерах 166,9 х 76 х 8,8 мм имеет 6,9-дюймовый дисплей и рассчитанный на 5000 мАч аккумулятор. Различия имеются и в оснастке камерами, в частности, модель S20 располагает датчиками на 12, 64 и 12 Мп, а у S20+ дополнительным является ToF. S20 Ultra может похвастаться 108-мегапиксельной основной камерой и модулями на 48 и 10 Мп, а также ToF.

Наибольший ценник получила модель S20 Ultra – $1,4 тыс., а модель S20+ стоит $1,2 тыс. При этом смартфон Galaxy S20 с поддержкой 5G не превышает стоимости в $1 тыс. Линейка устройств Samsung Galaxy S20 имеет почти одинаковые базовые функции. Эксперты ожидают, что аппарат S20+ станет лучшим с точки зрения баланса размера и опций для покупателя, который желает получить большой и производительный смартфон.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:58

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