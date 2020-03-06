Юрий Лоза призвал СМИ перестать распространять слухи и молиться за здоровье Анастасии Заворотнюк





Согласно последней неподтвержденной информации, знаменитость, страдающая онкологией, скончалась, однако ее смерть и похороны скрывают от общественности. Якобы таковым было условие в завещании Анастасии Заворотнюк. При публикации этих данных СМИ ссылаются на анонимные источники, одним из которых являются столичные судебные приставы, будто закрывшие дело по задолженности звезды «Моей прекрасной няни» по причине невозможности найти ее. Высказываясь о фейках, музыкант заявил, что сегодня пресса открыто распространяет лживые сведения в погоне за прибылью. Однако Юрий Лоза призвал людей не верить каждой публикации.Также исполнитель добавил, что репортерам следует молиться за здоровье любимицы публики. По его мнению, семья Заворотнюк поступает правильно, не разглашая подробностей о ее состоянии. Композитор, не считающий болезнь телеведущей шуткой, сообщил, что нельзя устраивать из этого шоу.