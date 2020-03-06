Razer представила игровую мышь Viper Mini весом 61 грамм





Мышь игрового класса может похвастаться фирменной подсветкой Chroma RGB, палитра которой насчитывает 16,8 миллионов оттенков. Чувствительность можно менять «на лету», а манипулятор получил оптический сенсор с разрешением 8500 DPI. Скорость перемещения Razer Viper Mini составляет до 7,6 м/с, а максимальное ускорение 35g.Разработчики Razer оснастили новую игровую мышь переключателями Optical Mouse Switches, которые рассчитаны на 50 миллионов срабатываний. Пользователи получат доступ к шести кнопкам Hyperesponse и возможность независимого программирования. Для того, чтобы подключить Viper Mini к ПК, используется порт USB. Беспрепятственно управлять мышью можно за счет кабеля повышенной гибкости Speedflex, а сопротивление при этом минимальное. Вес новой модели составляет 61 грамм, а длина кабеля для соединения с компьютером 1,8 метров.