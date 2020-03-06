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Razer представила игровую мышь Viper Mini весом 61 грамм

Компания Razer, которая производит компьютерную периферию, официально представила игровую мышь Viper Mini. Вес этой модели составляет около 60 граммов, а приобрести ее можно по стоимости 40 долларов.
Razer представила игровую мышь Viper Mini весом 61 грамм

Мышь игрового класса может похвастаться фирменной подсветкой Chroma RGB, палитра которой насчитывает 16,8 миллионов оттенков. Чувствительность можно менять «на лету», а манипулятор получил оптический сенсор с разрешением 8500 DPI. Скорость перемещения Razer Viper Mini составляет до 7,6 м/с, а максимальное ускорение 35g.

Разработчики Razer оснастили новую игровую мышь переключателями Optical Mouse Switches, которые рассчитаны на 50 миллионов срабатываний. Пользователи получат доступ к шести кнопкам Hyperesponse и возможность независимого программирования. Для того, чтобы подключить Viper Mini к ПК, используется порт USB. Беспрепятственно управлять мышью можно за счет кабеля повышенной гибкости Speedflex, а сопротивление при этом минимальное. Вес новой модели составляет 61 грамм, а длина кабеля для соединения с компьютером 1,8 метров.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:11

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