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Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в Москве

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы 9-го мая в Москве на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба оборонно-промышленного комплекса России (ОПК РФ) 6 марта 2020 года.
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в Москве

Обновленная модификация танка завершила прохождение государственных испытаний и вскоре пополнит ряды вооруженных сил РФ. По словам представителя ОПК, Т-90М оснащен тепловизором и автоматом для сопровождения мишени. В отличие от предыдущих моделей «Прорыв» оборудован системой управления огнем «Калина» и башней с обзорными видеокамерами на 360 градусов.

Военная машина имеет многоканальный прицел, который позволяет наносить удары по противнику даже в ночное время суток. Еще одна уникальная особенность заключается в дисплеях для беспрерывного обмена данными в режиме фактического времени. Кроме того, Т-90М работает на более мощном двигателе с решетками пассивной защиты для предотвращения кумулятивной струи противотанковых средств и комплексом «Реликт».

Напоследок представитель ОПК сообщил об еще одном обновлении «Прорыва» - зенитной пулеметной установке с 12.7 миллиметровым «Кордом МТ» на дистанционном управлении.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:02

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