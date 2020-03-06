Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в Москве





Обновленная модификация танка завершила прохождение государственных испытаний и вскоре пополнит ряды вооруженных сил РФ. По словам представителя ОПК, Т-90М оснащен тепловизором и автоматом для сопровождения мишени. В отличие от предыдущих моделей «Прорыв» оборудован системой управления огнем «Калина» и башней с обзорными видеокамерами на 360 градусов.Военная машина имеет многоканальный прицел, который позволяет наносить удары по противнику даже в ночное время суток. Еще одна уникальная особенность заключается в дисплеях для беспрерывного обмена данными в режиме фактического времени. Кроме того, Т-90М работает на более мощном двигателе с решетками пассивной защиты для предотвращения кумулятивной струи противотанковых средств и комплексом «Реликт».Напоследок представитель ОПК сообщил об еще одном обновлении «Прорыва» - зенитной пулеметной установке с 12.7 миллиметровым «Кордом МТ» на дистанционном управлении.