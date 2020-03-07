Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом Бенну





По словам ученых, эта локация находится на северном полушарии астероида Бенну в кратере. Для того, чтобы выполнить задачу, аппарату OSIRIS-REx необходимо было спуститься со своей орбиты на высоту 250 метров. После этого космический объект направил научные приборы на заданную локацию, ширина которой 16 метров. В результате удалось получить самые детальные наблюдения за всю историю существования астероида Бенну.Инженеры для достижения своей цели использовали инструмент PolуCam. Также получить образцы удалось с помощью: OSIRIS-REx (OTES) - спектрометра теплового излучения, MapCam – цветного фотоаппарата, OSIRIS-REx (OLA) – лазерного высотометра и OSIRIS-REx (OVIRS) – инфракрасного и визуального спектрометра.После того, как космический аппарат выполнил свои маневры, он вернулся на безопасную орбиту. В этом году запланированы еще два пробных спуска по сбору образцов. В середине апреля OSIRIS-REx должен будет пролететь над поверхностью Бену на высоте 125 метров. Второе снижение произойдет в июне – сначала до 50 метров, а позже еще на 25 метров. С поверхностью астероида аппарат соприкоснется в августе этого года и под давлением с помощью заряда азота соберет необходимые образцы.