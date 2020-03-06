Ученые предложили новый способ стимуляции процесса запоминания во сне





Автор исследования Элла Бар сообщила, что консолидация памяти проходит в мозге в период сна. Однако до этого времени не был установлен механизм перехода информации из области гиппокампа в неокортекс. Ученые провели эксперимент с участием 30 человек. Добровольцам нужно было запомнить слова, которые они видели на разных частях экрана монитора. В это время в одну ноздрю им вводили аромат розы. После проверки запоминания предоставленной информации участники должны были лечь спать. Во время сна добровольцам продолжили вводить аромат в ту самую ноздрю. Результаты эксперимента продемонстрировали, что более активные электрические сигналы консолидации информации происходили в полушарие, которое воспринимало запах.Ученые подчеркнули, что результаты исследования доказывают возможность усиления процесса консолидации памяти с помощью внешних сигналов, таких, как запахи.