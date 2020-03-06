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Елена Подкаминская не может привыкнуть к статусу многодетной матери

Елена Подкаминская в конце февраля стала многодетной матерью, родив своему супругу сына. Также актриса из сериала «Кухня» воспитывает двух дочерей.
Елена Подкаминская не может привыкнуть к статусу многодетной матери

Поклонники звезды узнали о пополнении в ее семье только первого марта, чему сильно удивились, так как 40-летняя Елена Подкаминская умело скрывала свое интересное положение. Никто из фанатов даже не предполагал, что она снова готовится стать матерью. Сама знаменитость тоже все еще не может смириться со своим статусом, о чем она сообщила на странице в Instagram. Артистка выразила фолловерам благодарность за трогательные поздравления и поддержку, так как за счет этого они с новорожденным малышом ощутили себя «героями дня».

Недавно Подкаминская раскрыла подписчикам секрет своей стройности. Как считает актриса, чтобы сохранить красивую фигуру, следует отказаться от «блюдоедства».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:31

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