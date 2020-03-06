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Названы главные преимущества флагмана Oppo Find X2

Стали известны технические характеристики, цена и главные особенности флагманского смартфона Oppo Find X2. После задержки презентации новинки на MWC в Барселоне производитель официально анонсировал гаджет на специальном шоу.

В апреле-мае этого года появится в продаже модель Find X2 по цене 999 евро, а более продвинутая версия – Oppo Find X2 Pro, будет доступна за 1199 евро. Дисплей новинки стал ее главной особенностью, поскольку ему доступно разрешение WQHD+ на частоте 120 Гц. Экраны с высокой частотой обновления позволяет работать более плавно, а Oppo использует некую технологию, чтобы увеличить срок службы батареи. Производитель также утверждает, что экран покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Гаджет оснащен HDR-усилителем, улучшающим качество SDR-видео. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 865, а также имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и поддерживает 5G. Модель Pro также имеет 512 ГБ памяти и сертификат IP68. Серия Find X2 комплектуется перископным зум-объективом, аналогичным Huawei P30 Pro и Galaxy S20. Имеются обновления ночного режима и стабилизации, а при использовании макросъемки четкие снимки получаются с расстояния всего 3 мм.

По словам представителей компании, Find X2 Pro будет заряжен полностью всего за 40 минут благодаря новой зарядке Super VOOC 2 на 65 Вт. Гаджеты обладают сильно изогнутыми дисплеями по краям и имеют разные варианты исполнения задней панели, в частности, искусственная кожа и “океанское стекло”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:41

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