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«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с 19-летием

В своем микроблоге Instagram актер Иван Охлобыстин вчера, 5 марта, поздравил своего старшего сына Василия с Днем рождения. Парню исполнилось 19 лет, а в комментариях многие подписчики написали, что именинник настоящая «копия мамы».
«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с 19-летием

Многодетный отец решил поздравить старшего сына и в социальной сети. Иван Охлобыстин признался, что очень любит 19-летнего Василия и отметил, что семья гордиться таким ребенком. Многие фолловеры отметили, что старший сын актера очень похож на свою мать – Оксану Арбузову. Но некоторым комментаторам показалось, что у Василия только глаза матери, а все остальные черты лица он перенял от отца.

В прошлом году Василий стал студентом ВГИКа, решив пойти по стопам своих знаменитых родителей. Иван Охлобыстин был очень рад этому и заявил, что теперь у них в семье три сценариста.

На Оксане Арбузовой, звезде фильма «Авария – дочь мента», актер женился почти 25 лет назад. Знаменитости воспитывают шестерых детей – четырех дочек и двоих сыновей.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:53

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