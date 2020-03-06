«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с 19-летием

Многодетный отец решил поздравить старшего сына и в социальной сети. Иван Охлобыстин признался, что очень любит 19-летнего Василия и отметил, что семья гордиться таким ребенком. Многие фолловеры отметили, что старший сын актера очень похож на свою мать – Оксану Арбузову. Но некоторым комментаторам показалось, что у Василия только глаза матери, а все остальные черты лица он перенял от отца.В прошлом году Василий стал студентом ВГИКа, решив пойти по стопам своих знаменитых родителей. Иван Охлобыстин был очень рад этому и заявил, что теперь у них в семье три сценариста.На Оксане Арбузовой, звезде фильма «Авария – дочь мента», актер женился почти 25 лет назад. Знаменитости воспитывают шестерых детей – четырех дочек и двоих сыновей.