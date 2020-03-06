Дмитрий Шепелев отметил свое внешнее сходство с Джастином Тимберлейком

37-летний телеведущий Дмитрий Шепелев разместил на своей странице в Instagram оригинальный пост. Шоумен сделал фото с русскоязычным изданием автобиографической книги Джастина Тимберлейка «Оглядываясь назад», прикрывая ею половину своего лица. Таким образом журналист создал своеобразный коллаж, дав поклонникам возможность сравнить свои внешние данные с внешностью певца. В комментарии к публикации звезда телевидения написал «полетим вдвоем», намекая на то, что компанию в полете ему составит именно эта книга.Фолловеры Дмитрия Шепелева отметили, что внешнее сходство между ним и известным американским исполнителем действительно есть, однако лицо телеведущего выглядит «интереснее». Некоторые же из поклонников даже предположили, что журналист и артист вполне могли бы сыграть в каком-нибудь фильме братьев.