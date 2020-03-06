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Доктор Александр Мясников озвучил необходимое количество калорий в сутки

В одном из последних интервью Александр Мясников рассказал журналистам о правильном питании. Доктор также назвал количество калорий, необходимое взрослому человеку в сутки.
Доктор Александр Мясников озвучил необходимое количество калорий в сутки

По словам ведущего передачи «О самом главном», нельзя мучить себя голодом и искать советы по поводу рациона в интернете. Как сказал Александр Мясников, человек должен употреблять 1800 калорий ежедневно. Кроме этого, специалист призвал россиян не верить мнению экспертов по диетологии, с которыми они сталкиваются на просторах Сети. Доктор отметил, что поколение современных людей пожилого возраста раньше не знали о правильном питании, однако случаи ожирения во времена их молодости встречались редко. Сейчас ситуация изменилась, так как людям постоянно рассказывают про основы здоровой диеты и дают советы по употреблению пищи. При это проблемы с лишним весом наблюдаются почти у половины населения.

Как подчеркнул Мясников, избавиться от лишнего веса поможет правильное питание и определенное количество калорий в сутки. Этот способ всегда будет лучшим среди остальных. Рацион должен состоять из овощей и фруктов, а также продуктов из цельных зерен и рыбы, изредка красного мяса. Пить вино не запрещается, но главное соблюдать меру.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:21

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