В Москве отец больного ребенка сломал нос фельдшеру скорой помощи





6 марта 2020 года житель Москвы вызвал бригаду скорой помощи для своего ребенка, у которого третий день не спадала высокая температура. После того как медики зашли в квартиру, возмущенный отец оттолкнул одного из врачей, а второго избил руками. Как удалось выяснить следственной группе, мужчина был недоволен специальной одеждой фельдшеров и обратился к ним со словами:В результате обследования больного ребенка оказалось, что у него пневмония. Сотрудники полиции предположили, что из-за сильных переживаний за состояние малыша мужчина не сдержал свои эмоции. В результате нападения один из медиков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, многочисленными ссадинами на лице и переломом носа.На данный момент официального подтверждения случившегося нет, пока не будут выяснены все обстоятельства.