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В Москве отец больного ребенка сломал нос фельдшеру скорой помощи

В Москве отец больного ребенка сломал нос фельдшеру скорой помощи. Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что на данный момент полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В Москве отец больного ребенка сломал нос фельдшеру скорой помощи

6 марта 2020 года житель Москвы вызвал бригаду скорой помощи для своего ребенка, у которого третий день не спадала высокая температура. После того как медики зашли в квартиру, возмущенный отец оттолкнул одного из врачей, а второго избил руками. Как удалось выяснить следственной группе, мужчина был недоволен специальной одеждой фельдшеров и обратился к ним со словами: «Мы что, такие заразные?».

В результате обследования больного ребенка оказалось, что у него пневмония. Сотрудники полиции предположили, что из-за сильных переживаний за состояние малыша мужчина не сдержал свои эмоции. В результате нападения один из медиков был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, многочисленными ссадинами на лице и переломом носа.

На данный момент официального подтверждения случившегося нет, пока не будут выяснены все обстоятельства.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:01

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