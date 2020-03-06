Genesis рассекретил дизайн нового G80

Как проинформировали представители Genesis, в Южной Корее G80 выйдет уже в течении этого месяца. Новинка предназначена для укрепления позиций марки в сегменте среднеразмерных представительских седанов. Авто отличается радиаторной решёткой Crest Grille и контурами фар Quadlamps, огибающими весь корпус. На боковых сторонах кузова расположена параболическая линия. С помощью чётких контуров воздухозаборников разработчики сделали акцент на 20-дюймовых колёсных дисках. Роль главных фишек задней части отведена оптике Quadlamps и подковообразной поверхности двери багажного отделения.Компания Genesis решила вместо приборной панели сделать цифровое пространство с 14,5-дюймовым мультимедийным экраном. Ширина салона визуально увеличена за счёт вентиляционных отверстий системы кондиционирования воздуха. Для того, чтобы владелец транспортного средства смог получить панорамный обзор, разработчики сузили передние стойки и уменьшили размер зеркала заднего вида.