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Genesis рассекретил дизайн нового G80

Южнокорейская марка автомобилей премиум-класса, Genesis, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor, рассекретила дизайн нового G80. В Сети появились первые эскизы транспортного средства.

Как проинформировали представители Genesis, в Южной Корее G80 выйдет уже в течении этого месяца. Новинка предназначена для укрепления позиций марки в сегменте среднеразмерных представительских седанов. Авто отличается радиаторной решёткой Crest Grille и контурами фар Quadlamps, огибающими весь корпус. На боковых сторонах кузова расположена параболическая линия. С помощью чётких контуров воздухозаборников разработчики сделали акцент на 20-дюймовых колёсных дисках. Роль главных фишек задней части отведена оптике Quadlamps и подковообразной поверхности двери багажного отделения.

Компания Genesis решила вместо приборной панели сделать цифровое пространство с 14,5-дюймовым мультимедийным экраном. Ширина салона визуально увеличена за счёт вентиляционных отверстий системы кондиционирования воздуха. Для того, чтобы владелец транспортного средства смог получить панорамный обзор, разработчики сузили передние стойки и уменьшили размер зеркала заднего вида.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:57

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