NASA опубликовало снимок «дьявольских рогов» во время восхода Солнца в Персидском заливе
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось оригинальным снимком. На фотографии запечатлены «дьявольские рога», поднимающиеся из Персидского залива во время восхода Солнца.
Необычный снимок сделал фотограф Элиас Часиотис и решил поделиться им на «Астрономической картинке дня» NASA. Доктор Роберт Немиров из Мичиганского технологического университета отметил, что на снимке запечатлено одновременно несколько эффектов, среди которых восход солнца, затмение и оптика атмосферы. По мнению ученого, светящиеся «дьявольские рога» стали следствием захода Луны за Солнце в момент поднятия теплого воздуха в Персидском заливе. Из-за этого произошел мираж. Можно увидеть как бы два изображения Солнца, поскольку оно немного закрыто Луной.
Роберт Немиров подчеркнул, что под воздействием теплого воздуха наблюдается эффект погружения в него Солнца и Луны. Такое впечатление может сложиться жарким летом во время езды по дороге, когда она может выглядеть мокрой. «Однако это лишь второе изображение неба», - добавил ученый.
Необычный снимок сделал фотограф Элиас Часиотис и решил поделиться им на «Астрономической картинке дня» NASA. Доктор Роберт Немиров из Мичиганского технологического университета отметил, что на снимке запечатлено одновременно несколько эффектов, среди которых восход солнца, затмение и оптика атмосферы. По мнению ученого, светящиеся «дьявольские рога» стали следствием захода Луны за Солнце в момент поднятия теплого воздуха в Персидском заливе. Из-за этого произошел мираж. Можно увидеть как бы два изображения Солнца, поскольку оно немного закрыто Луной.
Роберт Немиров подчеркнул, что под воздействием теплого воздуха наблюдается эффект погружения в него Солнца и Луны. Такое впечатление может сложиться жарким летом во время езды по дороге, когда она может выглядеть мокрой. «Однако это лишь второе изображение неба», - добавил ученый.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:10