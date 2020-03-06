NASA опубликовало снимок «дьявольских рогов» во время восхода Солнца в Персидском заливе





Необычный снимок сделал фотограф Элиас Часиотис и решил поделиться им на «Астрономической картинке дня» NASA. Доктор Роберт Немиров из Мичиганского технологического университета отметил, что на снимке запечатлено одновременно несколько эффектов, среди которых восход солнца, затмение и оптика атмосферы. По мнению ученого, светящиеся «дьявольские рога» стали следствием захода Луны за Солнце в момент поднятия теплого воздуха в Персидском заливе. Из-за этого произошел мираж. Можно увидеть как бы два изображения Солнца, поскольку оно немного закрыто Луной.Роберт Немиров подчеркнул, что под воздействием теплого воздуха наблюдается эффект погружения в него Солнца и Луны. Такое впечатление может сложиться жарким летом во время езды по дороге, когда она может выглядеть мокрой., - добавил ученый.