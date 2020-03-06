Дарина Эрвин показала развратное фото с Александром Цекало





Молодая жена 58-летней знаменитости запечатлела в сторис, как она целуется с Александром Цекалом, а он трогает ее за грудь. Дарина Эрвин позирует в кружевном белье. Художница намекнула подписчикам, что занимались они именно тем, о чем все подумали. Жена продюсера написала, что «хотела поработать дома». Пара слилась в страстном поцелуе, а рука Александра Цекало лежала на пышной груди супруги. В тусовке шоу-бизнеса говорят о том, что у Дарины Эрвин есть склонности эротоманки. Коллеги подозревают, что у супружеской пары не все в порядке в личной жизни. Поэтому художница часто изображает на своих картинах мужской половой орган внушительных размеров.Дарина Эрвин не хотела брать фамилию супруга, так как художницу смущало, что и Виктория Галушко экс-жена Александра Цекало, до сих пор ее носит. Поэтому продюсер «выкупил» у бывшей супруги фамилию, заплатив ей за то, что она сменит паспортные данные. По условиям договора, Виктория Галушко, которая является сестрой Веры Брежневой, должна была поехать на родину и вернуть себе девичью фамилию. Этот вопрос тщательно контролировали адвокаты Александра Цекало.